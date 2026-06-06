Алексей Миранчук: у Ибрагимова есть все качества, чтобы помогать сборной России

ВОЛГОГРАД, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов обладает всеми необходимыми качествами, чтобы и в будущем помогать сборной России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник национальной команды Алексей Миранчук.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная России в Волгограде обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 3:0 в BetBoom товарищеском матче. Ибрагимов вышел на поле во втором тайме, для него эта встреча стала дебютной в составе российской национальной команды.
«У парня есть все качества, чтобы помогать сборной. Задатки у него видны. Думаю с его правильным направлением, мыслями он будет прибавлять и дальше вызываться в сборную», — сказал Алексей Миранчук.
18-летний Ибрагимов выступает за молодежную команду английского клуба. В апреле 2025 года футболист подписал с «Манчестер Юнайтед» первый профессиональный контракт. На счету полузащитника есть матчи за сборные Англии среди игроков до 15 и 16 лет.
Следующий матч россияне проведут 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.