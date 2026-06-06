Июнь пришёл в плаще и галошах: 6 июня погода в Хабаровском крае

В Хабаровске утром около +10 °C, по ощущениям холоднее из-за ветра. Днём температура поднимается до +12 °C. Почти весь день — облачность с периодическими дождями. Влажность высокая, до 80−85%, давление повышенное, но с признаками колебаний. Ветер слабый, 3−4 м/с, но достаточно «пробирающий», чтобы усиливать ощущение прохлады.