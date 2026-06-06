Июнь пришёл в плаще и галошах: 6 июня погода в Хабаровском крае

Хабаровский край встречает 6 июня 2026 под плотным, почти «сшитым» из облаков небом. Атмосфера нестабильная: регион накрывает зона осадков, местами — с затяжным дождём и повышенной влажностью.
В воздухе чувствуется раннелетняя сырость, когда тепло ещё не закрепилось, а весна будто не до конца уступила место лету.
Хабаровск.
В Хабаровске утром около +10 °C, по ощущениям холоднее из-за ветра. Днём температура поднимается до +12 °C. Почти весь день — облачность с периодическими дождями. Влажность высокая, до 80−85%, давление повышенное, но с признаками колебаний. Ветер слабый, 3−4 м/с, но достаточно «пробирающий», чтобы усиливать ощущение прохлады.
Картина дня — типичная для начала июня: сырой асфальт, серое небо и редкие просветы, которые быстро закрываются новыми облачными слоями.
Комсомольск-на-Амуре.
Здесь заметно прохладнее: утром около +7 °C, днём до +17 °C. Облачность плотная, но осадки менее устойчивые — скорее эпизодические, чем непрерывные. Ветер северный, умеренный. Воздух плотный, влажный, но без резких погодных скачков.
Город держится в «серой стабильности» — без штормов, но и без солнца, которое могло бы прорвать облачный покров.
Советская Гавань.
Побережье остаётся самым холодным и устойчиво пасмурным участком. Около +6…+11 °C, высокая влажность и слабый ветер с моря. Осадки возможны, но кратковременные. Главная особенность — ощущение сырого, морского холода, который не спешит уходить даже днём.
Николаевск-на-Амуре.
Температура держится около +7 °C, местами чуть ниже ночью. Облачность почти сплошная, но без интенсивных дождей. Ветер слабый, временами переменный. Атмосфера тяжёлая, но спокойная — без резких погодных событий.
Чегдомын.
Около +9 °C утром, днём до +18 °C. Местами небольшой дождь. Ветер слабый, но переменчивый. Облачность переменная, с короткими окнами прояснений.
Охотск.
Самая холодная точка обзора: около +1…+3 °C. Облачность переменная, местами прояснения. Осадков почти нет. Здесь погода будто застряла между сезонами — весна не ушла окончательно, лето не пришло.
Чумикан.
Около +1 °C утром, днём до +2 °C. Облачно, но стабильно, без осадков. Ветер слабый, влажность высокая. Погода спокойная, почти арктическая по ощущениям.
Бикин.
Южная часть края — более динамичная. Около +9 °C утром, днём до +10 °C. Идёт дождь, местами затяжной. Влажность высокая, видимость временами ухудшается. Здесь день наиболее «живой» с точки зрения осадков.
Вяземский.
В Вяземском 6 июня — около +11 °C утром, днём до +12 °C. Почти весь день проходит под плотной облачностью с дождём разной интенсивности. Осадки не ливневые, но настойчивые — такие, что не отпускают небо надолго.
Ветер слабый до умеренного, около 5 м/с, с порывами. Влажность высокая, из-за чего воздух кажется тяжелее и прохладнее, чем показывают термометры.
По ощущениям — это один из самых «мокрых» участков края в этот день: не шторм, но уверенная, затяжная сырость, когда зонт становится не аксессуаром, а частью маршрута.
Общая картина дня.
6 июня в Хабаровском крае — это день без резких погодных контрастов, но с устойчивым ощущением сырого, затяжного начала лета. Солнце почти не участвует в происходящем: оно есть только как вероятность, а не как факт.
Регион живёт под низким небом, где дождь — не событие, а фон. Температуры умеренные, но из-за влажности и ветра ощущаются ниже.