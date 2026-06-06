ЦИК Армении отказался снять партию Карапетяна «Сильная Армения» с выборов

Центральная избирательная комиссия Армении отклонила обращение партии «Республика» Арама Саркисяна, которая требовала аннулировать регистрацию блока «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна для участия в парламентских выборах.
Председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян зачитал постановление, согласно которому оснований для обращения в суд с целью отмены регистрации избирательного списка блока «Сильная Армения» не установлено.
«ЦИК принимает решение отклонить заявление Арама Саркисяна от 5 июня, это решение вступает в силу с момента публикации», — сказал он.
Овакимян уточнил, что данное решение может быть обжаловано в течение трех календарных дней.
Узнать больше по теме
Самвел Карапетян: биография армянского и российского миллиардера
Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель, благотворитель, владелец группы «Ташир». С состоянием 3,2 млрд долларов находится на 44 строчке в списке отечественных миллиардеров Forbes 2025 года. Детали биографии бизнесмена — в этом материале.Читать дальше