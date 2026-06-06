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ЦИК Армении отказался снять партию Карапетяна «Сильная Армения» с выборов

Партия «Сильная Армения» сохранит участие в парламентских выборах.

Источник: Комсомольская правда

Центральная избирательная комиссия Армении отклонила обращение партии «Республика» Арама Саркисяна, которая требовала аннулировать регистрацию блока «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна для участия в парламентских выборах.

Председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян зачитал постановление, согласно которому оснований для обращения в суд с целью отмены регистрации избирательного списка блока «Сильная Армения» не установлено.

«ЦИК принимает решение отклонить заявление Арама Саркисяна от 5 июня, это решение вступает в силу с момента публикации», — сказал он.

Овакимян уточнил, что данное решение может быть обжаловано в течение трех календарных дней.

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