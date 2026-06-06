В ЛДПР призвали не устраивать погони за мотоциклами и питбайками

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Правоохранителям не стоит устраивать погони за мотоциклами и питбайками в городах, если это создает угрозу для жизни и здоровья граждан. Нарушителей можно выявлять и по видеокамерам, заявил ТАСС член Высшего совета ЛДПР Александр Курдюмов, комментируя ситуацию в Норильске, где подросток на мотоцикле, пытаясь уйти от полиции, сбил женщину.
По его словам, рост скорости и маневров в ходе подобных преследований повышает риск для случайных прохожих и водителей.
«ЛДПР считает, что практика автомобильных погонь за мотоциклистами и питбайками в городах должна быть серьезно ограничена, а в большинстве случаев запрещена. Задача полиции не устраивать гонки по улицам, а обеспечивать безопасность граждан», — сказал Курдюмов.
Он отметил, что сейчас государство располагает системами распознавания, видеонаблюдением и другими средствами контроля, позволяющими установить нарушителя. «Если нарушитель установлен, он уже никуда не денется. Его можно задержать позже. А вот вернуть здоровье покалеченному человеку или вернуть погибшего уже невозможно», — добавил он.
Ранее в Норильске подросток на мотоцикле сбил женщину, пытаясь скрыться от сотрудников полиции после требования об остановке, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю. По данным ведомства, водитель проигнорировал сигнал инспекторов ДПС и начал уходить от преследования, в ходе которого на высокой скорости совершил наезд на пешехода. Пострадавшая была госпитализирована, мотоциклист и пассажир были задержаны. Возбуждено дело об административном правонарушении.