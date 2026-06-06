В ЛДПР призвали не устраивать погони за мотоциклами и питбайками

Ранее в Норильске подросток на мотоцикле сбил женщину, пытаясь скрыться от сотрудников полиции после требования об остановке, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю. По данным ведомства, водитель проигнорировал сигнал инспекторов ДПС и начал уходить от преследования, в ходе которого на высокой скорости совершил наезд на пешехода. Пострадавшая была госпитализирована, мотоциклист и пассажир были задержаны. Возбуждено дело об административном правонарушении.