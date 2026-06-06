Посольство РФ в Мексике помогло вернуться на родину гражданке России

МЕХИКО, 6 июня. /ТАСС/. Гражданка РФ Мария Таякина, попавшая в сложную жизненную ситуацию и оставшаяся без средств в Мексике, 6 июня отправится домой благодаря усилиям дипломатов. Об этом сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Яков Федоров.
«Близится к счастливому финалу двухлетняя эпопея по оказанию помощи гражданке РФ Марии Таякиной. Жительница Санкт-Петербурга, попавшая в тяжелое положение, лишившаяся жилья и денег, наконец-то отправляется на родину к своей семье», — отметил Федоров.
Он добавил, что диппредставительство пристально следило за развитием событий с 2024 года. Благодаря поддержке соотечественников и небезразличных граждан Мексики россиянке предоставили временное размещение и оказали необходимую медицинскую помощь.
По словам Федорова, к 5 июня женщине подготовили и выдали все бумаги, требующиеся для перелета. Заведующий консульским отделом выразил признательность всем участникам урегулирования ситуации и пожелал гражданке РФ благополучной дороги.