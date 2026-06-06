Вернувшийся из украинского плена военный рассказал о перенесенных пытках

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российский военнослужащий, вернувшийся 5 июня в ходе обмена пленными в РФ, рассказал уполномоченному по правам человека в РФ Яне Лантратовой о перенесенных им и другими пленными пытках холодом, электротоком и водой. Видеозапись встречи есть в распоряжении ТАСС.
«Морили голодом, пытали. Другого офицера, который был вместе со мной, скорее всего, убили, запытали. Ток, вода — все как в кино. Опрокидывали стул, клади полотенце на лицо, лили воду, подключали аккумулятор к лицу, к половым органам», — говорит боец на видео.
Он рассказал, что на передовой, когда взяли в плен, его с сослуживцами трое суток пытали, потом переодели в гражданскую одежду и привезли «на подвалы». «Там камеры — что-то типа бывшего склада продовольственного, там страшнейший холод и там находишься голый — в трусах, максимум майка. И они под гимн УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ), под всякие немецкие песни выдергивали и избивали деревянными палками, табуретами, резиновыми дубинами, подключали ток к половым органам, к лицу», — сказал боец.
Ранее Минобороны России сообщило, что Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ.