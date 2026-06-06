Вернувшийся из украинского плена военный рассказал о перенесенных пытках

Он рассказал, что на передовой, когда взяли в плен, его с сослуживцами трое суток пытали, потом переодели в гражданскую одежду и привезли «на подвалы». «Там камеры — что-то типа бывшего склада продовольственного, там страшнейший холод и там находишься голый — в трусах, максимум майка. И они под гимн УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ), под всякие немецкие песни выдергивали и избивали деревянными палками, табуретами, резиновыми дубинами, подключали ток к половым органам, к лицу», — сказал боец.