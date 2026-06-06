В ДР Конго за сутки число подтверждённых жертв Эболы выросло до 82

А ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России уже разработали вакцину против нового штамма лихорадки Эбола. Сейчас вакцина уже существует в формате готового продукта. Однако использовать её сразу нельзя: препарату ещё предстоит пройти необходимые этапы тестирования. Кроме того, Роспотребнадзор передаст Республике Конго партию тестов для диагностики вируса Эболы Бундибуджио. Россия также направит туда группу специалистов. Эффективность этих средств уже подтвердили во время работы в Уганде.