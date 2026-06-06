В ДР Конго за сутки число подтверждённых жертв Эболы выросло до 82

Одновременно выросло и число подтверждённых случаев заражения. За 24 часа показатель увеличился на 71 и составил 452. Среди новых заболевших значительную часть составляют женщины. С начала вспышки, зарегистрированной в мае, столь заметного роста числа умерших и инфицированных ещё не фиксировалось.
В Минздраве ДР Конго считают, что скачок связан с работой медицинских бригад в ранее труднодоступных районах провинции Итури, которая остаётся основным очагом распространения инфекции. В частности, специалисты смогли расширить присутствие в округе Махаги на границе с Угандой. Ранее обследование населения и сбор данных там осложнялись из-за активности вооружённых группировок.
А ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России уже разработали вакцину против нового штамма лихорадки Эбола. Сейчас вакцина уже существует в формате готового продукта. Однако использовать её сразу нельзя: препарату ещё предстоит пройти необходимые этапы тестирования. Кроме того, Роспотребнадзор передаст Республике Конго партию тестов для диагностики вируса Эболы Бундибуджио. Россия также направит туда группу специалистов. Эффективность этих средств уже подтвердили во время работы в Уганде.
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