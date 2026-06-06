Старушки скинулись? Откуда у Шаляпина квартиры на 150 млн, если он недавно жил в «резинке»

Однако молодость и первые успехи вскружили Шаляпину голову и привели его к роковой ошибке. Однажды Шаляпин променял своё плановое выступление на участие в корпоративе, за который ему предложили три тысячи долларов. Чтобы оправдать своё отсутствие, он придумал историю с ДТП, в котором якобы погиб человек. Афера быстро раскрылась, и этот момент, похоже, и стал точкой в планах Дробыша на перспективного артиста. В итоге у Прохора остался один путь к славе — через скандалы с бабушками.