Двух американцев оштрафовали в Японии за вторжение в вольер к обезьянке Панчу

В середине мая полиция арестовала двух иностранцев. Один из них облачился в ростовую куклу с маской-смайликом, перелез через ограду и спрыгнул в вольер к макакам. Второй, назвавшийся певцом, снимал это на видео. Оба уже оплатили штрафы в размере 300 тысяч иен каждый, говорится в сообщении.