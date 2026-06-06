Двух американцев оштрафовали в Японии за вторжение в вольер к обезьянке Панчу

Двое граждан США оштрафованы на 1,87 тысячи долларов каждый по делу о незаконном проникновении в вольер со всемирно известным детенышем японской макаки Панчем в Япони. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает агентство Kyodo.
В середине мая полиция арестовала двух иностранцев. Один из них облачился в ростовую куклу с маской-смайликом, перелез через ограду и спрыгнул в вольер к макакам. Второй, назвавшийся певцом, снимал это на видео. Оба уже оплатили штрафы в размере 300 тысяч иен каждый, говорится в сообщении.
Детеныш макаки Панч приобрел популярность в Сети благодаря тому, что спит и повсюду ходит с плюшевой игрушкой орангутана, которую ему дали сотрудники зоопарка для борьбы со стрессом из-за матери, отказавшейся от него. Видео с несчастным животным набирают миллионы просмотров в соцсетях и вызывают сострадание у пользователей. Что известно о маленькой макаке и как складывается судьба животного — в материале «Вечерней Москвы».
Стало известно, что плюшевый орангутан, который заменил мать детенышу японской макаки из зоопарка Итикава, стал одной из самых продаваемых мягких игрушек сети магазинов IKEA в Японии.