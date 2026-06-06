Разрушенный меланин и кристаллы соли: Почему выгоревшие пряди — это не красота, а катастрофа

Перелёты, южный воздух, морская соль и купание в бассейне — то, о чём мечтаем мы, но что совсем не радует наши волосы. В жарком и влажном климате на солнце больше всего страдают волосы, так как под воздействием ультрафиолета разрушаются аминокислоты и кератин в их структуре. Об этом Life.ru рассказала тренинг-менеджер уходовой косметики Hadat Екатерина Кузнецова.