Разрушенный меланин и кристаллы соли: Почему выгоревшие пряди — это не красота, а катастрофа

«Многие радуются эффекту выгоревших прядей, но на самом деле это результат разрушения меланина — природного пигмента. Во время этого процесса волосы теряют блеск, становятся более сухими и ломкими», — отмечает эксперт.
Дополнительную нагрузку на волосы создают морская и хлорированная вода. Когда волосы намокают в море, за счёт осмоса влага из волоса уходит в более солёную воду, а соль проникает под приподнятые чешуйки кутикулы. После высыхания кристаллы соли повреждают молекулярные связи кератина, усиливая ломкость. Вода в бассейне не лучше: хлор разрушает липидный слой волоса, который защищает его от внешних воздействий.
Чтобы защитить волосы от негативного влияния внешней среды, стоит заранее позаботиться о качественных средствах для ухода. Не рекомендуется использовать шампунь из номера или пытаться найти что-то на месте — лучше взять проверенные средства. Брать с собой стоит всё, к чему волосы давно привыкли, но важно заранее убедиться, что вы купили средства в проверенных местах.
Летом не стоит отказываться от кондиционеров и масок. Наоборот, именно они помогают компенсировать потерю влаги и поддерживать качество волос. Можно попробовать средства с кератином, протеинами шёлка и питательными маслами. Чтобы дополнительно защитить волосы, после купания ополаскивайте их пресной водой и наносите несмываемый уход, который легко бросить в сумку и взять с собой на пляж.
«При этом чистые масла я советую использовать с осторожностью и не наносить на волосы непосредственно перед выходом на солнце. В некоторых случаях это может усиливать повреждающее воздействие ультрафиолета. После отпуска советую сделать акцент на восстановлении: использовать увлажняющие маски для волос, сократить горячие укладки и при необходимости освежить стрижку, убрав повреждённые кончики», — заключила специалист.
После активного солнца волосы становятся сухими и ломкими, но восстановить их можно: главное — увлажнение, питательные маски, ограничение термоукладки и приём витаминов. Как правильно ухаживать за волосами — в материале Life.ru.
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