6 июня в календаре: Пушкинcкий дeнь, дeнь pуccкoгo языкa и шиповников день

Если дождь в этот день — ожидайте много грибов. Если в этот день цветет шиповник — заморозков больше не будет. На водоемах появились листья кувшинки белой — заморозков больше не будет. Лягушки вечером громко квакают — погода завтра будет хорошая. Нет росы — ждите дождь, сильная роса — ждите ветра. Лето дождливое — зима снежная. Солнце при восходе оставляет за собой светлый след, как бы хвост — к дождю. Голос слышится приглушенно — к хорошей погоде. Костяника распрямляет свои обычно закрученные листочки — через 15−20 часов начнется дождь. Зацветает шиповник — клюет карась. Земляника, шиповник, калина в цвету — к урожаю сыроежек. Если трава пахнет сильнее обычного — к дождю. Обилие июньских зарниц — к доброму урожаю. Пчелы над акацией вьются — жди дождя, над рябиной в цвету — к ясной погоде. Теплые июньские ночи — плоды в изобилии будут. Частые туманы — к хорошему урожаю грибов, большие росы — к плодородию. Муравьи вокруг муравейника — погода будет пригожей. На реке ветер вниз по течению дует — погода будет хорошая. Радуга во время дождя с севера на юг направлена — ненастье затянется. Цветы одуванчика, шиповника и фиалки закрылись — жди дождя. К 6 июня распускался шиповник — символ красоты, молодости и любви. Стоило поведать кусту шиповника о своей беде, как на сердце становилось значительно легче, а вскоре и решение проблемы находилось. Июнь — румянец года, самый светлый месяц.