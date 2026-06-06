6 июня в календаре: Пушкинcкий дeнь, дeнь pуccкoгo языкa и шиповников день

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Именины.
Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.
Шиповников день.
Свобориным деревом на Руси называли шиповник. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето. Так и говорили: «Шиповник цветет — румянец года ведет».
На Руси шиповник был символом молодости, красоты и любви. Существовала легенда о его происхождении: красивая молодая казачка полюбила парня, но станичный атаман соблазнился ее красотой, похитил девушку, а ее жениха отправил на войну. Пленнице удалось бежать в лес; там она лишила себя жизни, а на ее могиле вырос куст с нежно-розовыми душистыми цветами. Однажды атаман увидел этот куст и решил отломить ветку с прекрасными цветами, но она тотчас покрылась острыми шипами и ободрала руку врага в кровь.
В народе было принято приходить к кусту шиповника, чтобы избавиться от печали, успокоить душу. А когда шиповник только-только расцветал, бабушки усаживались под ними с внуками и рассказывали им сказки. Считалось, что это поможет детям избавиться от страхов.
Ценились и целебные свойства шиповника. Лепестками врачевали раны, с помощью меда, сваренного на цветах, чистили кровь, отваром лечили простуду. Девушки знали: если умыться водой, настоянной на цветах шиповника, то лицо станет светлым.
В эти дни начинались так называемые летние, или зеленые, Святки. Было принято украшать дома растительностью, завивать на березах венки. Наблюдали за приметами: если в это время идет дождь — то будет много грибов.
События.
1882 год — запатентован электрический утюг.
1922 год — в СССР основано Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит).
1922 год — начал выходить литературно-художественный журнал «Крестьянка» (18+).
1937 год — открылась первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс-1».
1944 год — началась Нормандская операция, открывшая «второй» фронт в годы Второй мировой войны.
1956 год — в СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ.
1957 год — в Москве открылся магазин «Детский мир».
1984 год — день рождения «Тетриса» (12+) — появилась первая компьютерная версия этой игры.
1986 год — взрыв в порту ангольского города Намиб двух советских сухогрузов «Капитан Чирков» и «Капитан Вислабоков»,
1992 год — Указом президента России Бориса Ельцина мэром Москвы взамен ушедшего в отставку Гавриила Попова назначен Юрий Лужков.
1994 год — катастрофа Ту-154 под Сианем, погибли 160 человек — крупнейшая авиакатастрофа в Китае.
2023 год — подрыв Каховской ГЭС в ходе СВО.
В этот день родились.
Диего Веласкес (1599 — 1660 г.), испанский художник.
Осип Дерибас (1749 — 1800 г.), испанский дворянин, русский военный и государственный деятель.
Александр Пушкин (1799 — 1837 г.), русский поэт, драматург и прозаик.
Константин Савицкий (1844 — 1905 г.), русский художник-передвижник, педагог.
Александр Ляпунов (1857 — 1918 г.), русский математик, академик.
Роберт Скотт (1868 — 1912 г.), английский полярный исследователь, один из первооткрывателей Южного полюса.
Зигфрид Вагнер (1869 — 1930 г.), немецкий дирижер и композитор.
Александра Романова (1872 — 1918 г.), российская императрица (1894−1917), супруга Николая II.
Томас Манн (1875 — 1955 г.), немецкий писатель, эссеист, Нобелевский лауреат.
Пелагея Закурдаева (1886 — 2005 г.), русская долгожительница.
Валериан Куйбышев (1888 — 1935 г.), советский политический и партийный деятель, революционер.
Игорь Сикорский (1889 — 1972 г.), русский и американский ученый-авиаконструктор, один из пионеров авиастроения.
Арам Хачатурян (1903 — 1978 г.), советский и армянский композитор, дирижер, педагог, Народный артист СССР.
Татьяна Пельтцер (1904 — 1992 г.), советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
Виктор Конецкий (1929 — 2002 г.), советский и российский писатель, сценарист, капитан дальнего плавания.
Павел Коган (1952 г.), советский и российский скрипач, дирижер, Народный артист России.
Владимир Лёвкин (1967— 2024 г.), российский поп-певец, бывший участник группы «На-на».
Александр Стриженов (1969 г.), советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист.
Народные приметы.
Если дождь в этот день — ожидайте много грибов. Если в этот день цветет шиповник — заморозков больше не будет. На водоемах появились листья кувшинки белой — заморозков больше не будет. Лягушки вечером громко квакают — погода завтра будет хорошая. Нет росы — ждите дождь, сильная роса — ждите ветра. Лето дождливое — зима снежная. Солнце при восходе оставляет за собой светлый след, как бы хвост — к дождю. Голос слышится приглушенно — к хорошей погоде. Костяника распрямляет свои обычно закрученные листочки — через 15−20 часов начнется дождь. Зацветает шиповник — клюет карась. Земляника, шиповник, калина в цвету — к урожаю сыроежек. Если трава пахнет сильнее обычного — к дождю. Обилие июньских зарниц — к доброму урожаю. Пчелы над акацией вьются — жди дождя, над рябиной в цвету — к ясной погоде. Теплые июньские ночи — плоды в изобилии будут. Частые туманы — к хорошему урожаю грибов, большие росы — к плодородию. Муравьи вокруг муравейника — погода будет пригожей. На реке ветер вниз по течению дует — погода будет хорошая. Радуга во время дождя с севера на юг направлена — ненастье затянется. Цветы одуванчика, шиповника и фиалки закрылись — жди дождя. К 6 июня распускался шиповник — символ красоты, молодости и любви. Стоило поведать кусту шиповника о своей беде, как на сердце становилось значительно легче, а вскоре и решение проблемы находилось. Июнь — румянец года, самый светлый месяц.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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