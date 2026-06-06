Медовый Спас — 2026: подлинное значение и строгие запреты праздника

Медовый Спас — один из самых известных православных праздников конца лета. Он открывает череду августовских Спасов и знаменует начало Успенского поста. В этот день верующие посещают храмы, освящают мед нового сбора, травы и мак, благодарят природу за щедрый урожай. Праздник сочетает в себе как церковные традиции, так и древние народные обычаи, сохранившиеся до наших дней. Подробнее об истории и значении праздника, а также о том, какие запреты следует соблюдать верующим в этот день, — в материале «Известий».