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CNN: Израиль отправил спецназ в Азербайджан для войны с Ираном

Азербайджан опроверг данные CNN о размещении израильских военных в приграничных с Ираном районах.

Источник: Комсомольская правда

Израиль мог втайне перебросить в Азербайджан отряды спецназа во время войны с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на четыре источника.

Согласно уточненным данным, расстояние от возможного места расположения одного из отрядов спецназа до иранского города Тебриз, подвергавшегося атакам со стороны израильских военных, составляло лишь 100 км.

Официальный Баку опроверг данные о том, что израильские военные были размещены в приграничных с Ираном районах.

По словам пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, подобные беспочвенные и неподтвержденные данные стали очередной дезинформационной атакой. В Баку ожидают, что телеканал опубликует опровержение статьи, распространяющей необоснованные сведения.

При этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что попал под авиаудары в начале войны США и Израиля против Тегерана.

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