«Гранитный камушек», «Чашка кофею» и «Улетели навсегда»: шокирующая судьба наших кумиров из 90-х

Впрочем, подобные ситуации уже случались. В 2025 году СМИ писали о диагностированных у исполнительницы хита «Чашка кофею» кожной инфекции и атеросклеротической болезни сердца. Тогда артистка лично опровергла эти сведения. А в апреле 2026 года сообщалось о её госпитализации после концерта, но позже выяснилось, что речь шла о плановой медицинской проверке.