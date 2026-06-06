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Захарова: РФ ждёт от Еревана соблюдения демократических процедур на выборах

Российская Федерация ожидает, что Армения будет следовать демократическим процедурам на выборах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Аргументы и факты

РФ ожидает, что Армения будет следовать демократическим процедурам на выборах, заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

Она уточнила, что Армении следует соблюдать такие процедуры «не на словах, а на деле».

«Ожидаем, что в Ереване не на словах, а на деле будут следовать демократическим процедурам, о приверженности которым там до сих пор разглагольствуют при каждом удобном случае», — заявила Захарова, её комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

Напомним, замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков рассказал, что РФ рассчитывает на «исторически правильный выбор» Армении в пользу укрепления братских отношений с Россией в контексте взаимодействия с ЕС и Евразийским экономическим союзом.

По словам Захаровой, возможное недопущение оппозиционных сил к выборам в Армении может оказать негативное влияние на восприятие законности избирательного процесса.

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