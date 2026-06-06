Захарова: РФ ждёт от Еревана соблюдения демократических процедур на выборах

РФ ожидает, что Армения будет следовать демократическим процедурам на выборах, заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.
Она уточнила, что Армении следует соблюдать такие процедуры «не на словах, а на деле».
«Ожидаем, что в Ереване не на словах, а на деле будут следовать демократическим процедурам, о приверженности которым там до сих пор разглагольствуют при каждом удобном случае», — заявила Захарова, её комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Напомним, замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков рассказал, что РФ рассчитывает на «исторически правильный выбор» Армении в пользу укрепления братских отношений с Россией в контексте взаимодействия с ЕС и Евразийским экономическим союзом.
По словам Захаровой, возможное недопущение оппозиционных сил к выборам в Армении может оказать негативное влияние на восприятие законности избирательного процесса.