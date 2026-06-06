Вернувшийся из плена российский боец поделился радостью от возвращения домой

«В данный момент на седьмом небе от того, что на родную землю попал… Это дорогого стоит, даже один воздух. Это святое, и земля наша святая, дом родной, где родные ждут», — сказал военнослужащий.
Он поблагодарил правительство России, Министерство обороны и всех, кто занимался переговорами по обмену. Боец уже поговорил с родными: жена расплакалась от радости, узнав, что он жив и попал под обмен.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ.
Сначала российских бойцов доставили в Белоруссию, где с ними работала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Они получили необходимую психологическую и медицинскую помощь, затем прилетели в Москву на дальнейшее лечение и реабилитацию.
Ранее в Подмосковье приземлился самолёт Ил-76 с 185 российскими военнослужащими, которых вернули из украинского плена в результате обмена, состоявшегося 5 июня. Взамен Украина также получила 185 своих бойцов. Ключевую посредническую роль в этой гуманитарной миссии сыграли Объединённые Арабские Эмираты.
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