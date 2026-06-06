Вернувшийся из плена российский боец поделился радостью от возвращения домой

Вернувшийся из украинского плена боец Вооружённых сил России рассказал РИА «Новости», что находится на седьмом небе от счастья. Он рад вновь оказаться на родной земле, где для него всё является святым. Он был освобождён в рамках обмена 185 военных, организованного при посредничестве ОАЭ.