Хабаровчан зовут на фестиваль «Ритмы русской души» в парке «Динамо» 6 июня

В Хабаровске 6 июня в парке «Динамо» пройдёт праздничный фестиваль «Ритмы русской души». Мероприятие начнётся в 11:00 у летней сцены-ракушки. Организатором выступает центр работы с населением «Содружество», — сообщает мэрия Хабаровска.
Фестиваль приурочен к Году единства народов России. По словам заведующей отделением по работе с гражданами старшего поколения Марины Клиценко, гостей ждёт насыщенная программа: выступления творческих коллективов города, музыкальные номера, танцы и участие представителей разных народов, проживающих в Хабаровском крае.
Отдельным событием станет большой танцевальный флешмоб ко Дню России. Присоединиться к нему смогут все желающие. Дресс-кода нет, но организаторы рекомендуют прийти в национальных костюмах или с элементами традиционного наряда.
Также на площадке будут работать мастер-классы, в том числе по изготовлению марийского национального украшения, фотозоны и зоны для аквагрима. Организаторы подчёркивают: ограничений по возрасту нет, прийти можно всей семьёй.
В случае непогоды фестиваль перенесут в центр «Содружество» по адресу: ул. Пушкина, 60.