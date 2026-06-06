Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчан зовут на фестиваль «Ритмы русской души» в парке «Динамо» 6 июня

В программе музыка, танцы и мастер-классы для всей семьи.

В Хабаровске 6 июня в парке «Динамо» пройдёт праздничный фестиваль «Ритмы русской души». Мероприятие начнётся в 11:00 у летней сцены-ракушки. Организатором выступает центр работы с населением «Содружество», — сообщает мэрия Хабаровска.

Фестиваль приурочен к Году единства народов России. По словам заведующей отделением по работе с гражданами старшего поколения Марины Клиценко, гостей ждёт насыщенная программа: выступления творческих коллективов города, музыкальные номера, танцы и участие представителей разных народов, проживающих в Хабаровском крае.

Отдельным событием станет большой танцевальный флешмоб ко Дню России. Присоединиться к нему смогут все желающие. Дресс-кода нет, но организаторы рекомендуют прийти в национальных костюмах или с элементами традиционного наряда.

Также на площадке будут работать мастер-классы, в том числе по изготовлению марийского национального украшения, фотозоны и зоны для аквагрима. Организаторы подчёркивают: ограничений по возрасту нет, прийти можно всей семьёй.

В случае непогоды фестиваль перенесут в центр «Содружество» по адресу: ул. Пушкина, 60.