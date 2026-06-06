CNN: Израиль развернул спецназ и разведку в Азербайджане во время войны с Ираном

Израиль тайно развернул элитные военные и разведывательные подразделения в Азербайджане во время войны с Ираном. Об этом в пятницу, 5 июня, со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.
По данным СМИ, израильский спецназ действовал из нескольких мест на юге Азербайджана, в 100 км от иранского Тебриза. Спецотряды занимались сбором разведданных и управлением беспилотниками. В операции участвовали несколько десятков военнослужащих, включая сотрудников сил спецопераций Израиля, элитных подразделений и «Моссада».
Ключевой операцией, запущенной из Азербайджана, стало убийство 4 марта главы разведывательного подразделения КСИР Рахмана Могаддама, которого Израиль назвал организатором покушения на президента США Дональда Трампа в 2024 году. В азербайджанском посольстве в США опровергли эту информацию, назвав ее «необоснованной», говорится в материале.
1 июня иранская сторона на фоне продолжающихся ударов по Ливану заявила, что приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока эти атаки не прекратятся. Однако Трамп, комментируя произошедшее телеканалу NBC News, сказал, что ничего не слышал о подобных шагах Тегерана.
О том, что Иран прекращает переговоры с Соединенными Штатами из-за активизации боевых действий в Ливане, вечером того же дня сообщило иранское агентство Tasnim. Также Тегеран принял решение о полной блокировке Ормузского пролива и об «активизации других фронтов».