В Грузии задержана находившаяся в розыске Интерпола гражданка РФ

Адвокат заявил, что россиянка прибыла в Грузию как туристка и, по версии защиты, не подозревала ни об уголовном деле против нее в Америке, ни о том, что ее разыскивает Интерпол. KP.RU ранее сообщал, что в мае был задержан бывший заместитель главы спецслужбы Грузии Леван Ахобадзе по обвинению в содействии незадекларированному провозу из России 40 млн рублей (около 1 164 000 лари).