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В Грузии задержана находившаяся в розыске Интерпола гражданка РФ

Защита задержанной в Грузии россиянки заявила, что женщина не знала о нахождении в международном розыске.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Тбилиси была задержана гражданка России, которая находилась в международном розыске по запросу США. Об этом сообщила телекомпания «ТВ Пирвели», ссылаясь на слова адвоката Беки Немсицверидзе.

«По запросу США она была включена в список разыскиваемых Интерполом лиц. Накануне женщина прибыла в Грузию, и была задержана в аэропорту Тбилиси», — рассказал защитник женщины.

Адвокат заявил, что россиянка прибыла в Грузию как туристка и, по версии защиты, не подозревала ни об уголовном деле против нее в Америке, ни о том, что ее разыскивает Интерпол. KP.RU ранее сообщал, что в мае был задержан бывший заместитель главы спецслужбы Грузии Леван Ахобадзе по обвинению в содействии незадекларированному провозу из России 40 млн рублей (около 1 164 000 лари).

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