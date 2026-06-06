Эксперт Сафонов: средняя пенсия женщин-курьеров может составить 41 тыс. рублей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения женщин-курьеров в России может составить почти 41 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Средний размер пенсии женщин-курьеров в 2026 году в России может составить 40 778 рублей», — сказал Сафонов.
Эксперт уточнил, что такого размера пенсионного обеспечения можно достичь при условии официального трудоустройства с зарплатой в размере 130 тыс. рублей. Также стаж работы должен составить 43 года.