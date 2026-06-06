Дебют Ибрагимова и братский гол. Сборная России победила команду Буркина-Фасо

ВОЛГОГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала победу в Волгограде над командой Буркина-Фасо в BetBoom товарищеском матче. Поединок запомнился дебютом за российскую национальную команду двух игроков, один из которых выступает за молодежную команду английского «Манчестер Юнайтед».
Волгоград пока что является счастливым городом для сборной России — отечественные футболисты в пятый раз одержали там победу. Можно предположить, что на россиян повлиял неудовлетворительный результат предыдущей товарищеской встречи: 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили египтянам в Каире со счетом 0:1. Отразились на игре российской команды в матче с буркинийцами и перестановки в составе.
Карпин обновил почти всю линию обороны — из защитников в старте в обеих встречах появился только Данил Круговой. В полузащите одновременно на поле вышли Алексей и Антон Миранчуки, ход игры показал, что это был правильный выбор. С первых минут в матче с командой Буркина-Фасо играл и Дмитрий Баринов. Также в стартовом составе оказался Лечи Садулаев, пропустивший встречу с египтянами.
В первом тайме матча с буркинийцами сборная России активно действовала на левом фланге, важную роль в построении атак играл Антон Миранчук. В одном из эпизодов на его передачу откликнулся в штрафной Алексей Миранчук, и капитан сборной РФ поразил ворота, не оставив шансов голкиперу гостей.
«Проходило больше передач с левой стороны, их замыкали. Так получалось. Что касается голевой передачи от Антона, то с последнего такого момента много времени прошло. От брата получить голевую в сборной — это превыше всего остального, о чем ты мог мечтать, когда ты был ребенком. Я очень рад этому», — рассказал ТАСС Алексей Миранчук.
До гола Миранчука отметился результативным действием и Садулаев, который открыл счет в матче на 14-й минуте ударом под перекладину. Россияне гораздо убедительнее соперников выглядели в атаке в первой половине встречи. Если африканская команда в чем-то и превосходила сборную России, так это в атлетизме. На это обратил внимание и Круговой, против которого жестко действовали в начале встречи. Защитник в результате столкновения получил повреждение носа, но продолжил матч. «Все нормально, просто попали локтем в нос. Сразу пошла кровь, медики прибежали и мой нос спасли, — сообщил ТАСС Круговой. — По атлетизму команда Буркина-Фасо сильнее — она и атлетичная, и мощная. Мне даже казалось, что они почти не устают, когда бегают. В первом тайме мы много контролировали мяч, но они совершенно не уставали».
Дебют Ибрагимова.
Гости отметились в первом тайме двумя неплохими подходами, один из которых закончился ударом, — Александр Максименко поймал мяч намертво. Зрители не увидели больше забитых мячей в первом тайме, но все же до перерыва произошел еще один примечательный эпизод. На 42-й минуте с поля за фол последней надежды был удален футболист гостей Мохамед Уэдраого.
Второй тайм получился более спокойным. Однако игра россиян в эти 45 минут не понравилась Карпину. «Казалось бы, должно было быть больше заряженности, значит, вы этого не увидели. Подумайте сами, почему первый тайм против 11 футболистов соперника получился хорошим, [они] ничего не создали. А второй тайм не получился хорошим, при этом они не выпустили 11 [Лионелей] Месси, сборная Испании не приехала. В чем проблема? В них или в нас? Они заменили всех футболистов и вышли лучше, чем те, что играли? Нет. Соответственно, проблема в нас. Как исправить? Разговорами или бить — одно из двух», — заявил Карпин после матча.
Тем не менее россияне все же забили гол и во второй половине игры — отличился Илья Вахания, в роли ассистента выступил вышедший на замену Максим Петров. Полузащитник калининградской «Балтики» вскоре мог забить самостоятельно, но не сумел переиграть голкипера гостей Килиана Никиему из выгодной позиции. На поле Петров появился на 60-й минуте. В эту паузу Карпин произвел сразу шесть замен, позволив дебютировать за сборную России полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Амиру Ибрагимову и защитнику московского ЦСКА Кириллу Данилову.
Дебют Ибрагимова состоялся в возрасте 18 лет 2 месяцев и 3 дней. В более молодом возрасте за российскую национальную команду дебютировали только полузащитник Сергей Пиняев (18 лет и 15 дней) и вратарь Игорь Акинфеев (18 лет и 20 дней). На поле Ибрагимов чем-то особым не выделился, но порцию комплиментов получил. «В некоторых эпизодах достаточно уверенно, в каких-то не так уверенно. Но нормально для дебюта», — сказал Карпин.
Буркинийцы же впечатлили только жесткой игрой и атлетизмом. На 83-й минуте матча у них был реальный шанс сократить отставание, но чемпион Германии 2024 года в составе «Байера» защитник Эдмон Тапсоба промахнулся, отправив мяч выше ворот. Максименко сумел отыграть «на ноль» — 3:0.
Заключительный матч в рамках нынешнего сбора россияне проведут 9 июня в Калининграде против сборной Тринидада и Тобаго.