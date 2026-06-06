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Трамп намекнул, что США могут возобновить военные действия против Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе выступления намекнул на возможное возобновление боевых действий против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намекнул на возможное возобновление боевых действий против Ирана.

«Мы пойдём быстро, потому что мне следует возвращаться воевать с Ираном», — сказал он.

Трамп выступил перед фермерами в штате Висконсин.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

Между Соединёнными Штатами и Ираном идёт переговорный процесс, при этом стороны обмениваются отдельными ударами.

По данным Axios, переговорщики Соединённых Штатов и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании. В частности, документ предусматривает свободный проход по Ормузскому проливу без взимания платы и разминирование его вод за 30 дней.

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