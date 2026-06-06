Трамп намекнул, что США могут возобновить военные действия против Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намекнул на возможное возобновление боевых действий против Ирана.
«Мы пойдём быстро, потому что мне следует возвращаться воевать с Ираном», — сказал он.
Трамп выступил перед фермерами в штате Висконсин.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Между Соединёнными Штатами и Ираном идёт переговорный процесс, при этом стороны обмениваются отдельными ударами.
По данным Axios, переговорщики Соединённых Штатов и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании. В частности, документ предусматривает свободный проход по Ормузскому проливу без взимания платы и разминирование его вод за 30 дней.