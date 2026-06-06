У священника произошёл приступ после задержания ТЦК на Украине

На Украине зафиксирован очередной случай задержания священнослужителя сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщает Владимир-Волынская епархия Украинской православной церкви в социальных сетях.
По данным епархии, речь идет о настоятеле Преображенского храма в городе Владимир Волынской области Богдане Кацевиче. Сообщается, что его задержали сотрудники ТЦК во время возвращения из медицинского учреждения вместе с беременной супругой.
В публикации утверждается, что священнослужителя остановили на улице, после чего применили физическую силу и посадили в автомобиль без объяснения причин. Инцидент происходил на глазах у его жены.
Позднее, как заявляет епархия, у Кацевича в помещении ТЦК произошел сердечный приступ. На место были вызваны медики, которые, по данным сообщения, рекомендовали срочную госпитализацию.
Однако, согласно заявлению церковной структуры, священника не отпустили для оказания медицинской помощи. Дополнительные подробности о его состоянии на данный момент не приводятся.
Официальные комментарии со стороны украинских ведомств по данному инциденту на момент публикации отсутствуют. Сообщение епархии остается единственным источником информации о произошедшем.
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