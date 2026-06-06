ЦТАК: Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями эсминца «Кан Гон»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил эсминец «Кан Гон» и лично проследил за проведением ходовых испытаний корабля. Об этом сообщает ЦТАК.
Ким Чен Ын ознакомился с тем, как работают системы управления, с планом проведения испытаний, и лично находился при оценке боевых и эксплуатационных возможностей судна.
Лидер КНДР положительно оценил маневренные качества эсминца и заявил о необходимости продолжать развивать кораблестроение и системы управления на национальном уровне.
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