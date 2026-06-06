Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миронов предложил компенсировать транспортные расходы жителям сел и ПГТ

Миронов предложил создать механизм транспортной компенсации для жителей сел.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил компенсировать транспортные расходы жителям малых населенных пунктов, в которых отсутствует регулярное и доступное общественное транспортное сообщение.

Соответствующее обращения на имя главы Минтранса РФ Андрея Никитина имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о формировании федерального механизма транспортной компенсации для жителей малых населенных пунктов, в которых отсутствует регулярное и доступное общественное транспортное сообщение», — сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что государство, согласно инициативе, должно возмещать гражданам все траты на поездки в больницы, поликлиники, МФЦ, суды и органы соцзащиты населения.

«Выплачивать компенсацию предлагаю исходя из фактической стоимости проезда или на основе экономически обоснованного норматива расходов, если используется личный автотранспорт», — добавил он.

По словам лидера партии, речь идет, прежде всего, о жителях сел, деревень, поселков городского типа и малых городов, для которых поездки в обычную поликлинику и МФЦ оборачиваются серьезными тратами.

«Часто для этого им требуется не одна поездка на автобусе, а несколько, и везде надо платить. Чтобы добраться до нужного места, им приходится много времени проводить на остановках, а поскольку автобусы в глубинке могут ходить нерегулярно, то поездка туда и обратно превращается в большую проблему», — считает Миронов.