Миронов предложил компенсировать транспортные расходы жителям сел и ПГТ

«Часто для этого им требуется не одна поездка на автобусе, а несколько, и везде надо платить. Чтобы добраться до нужного места, им приходится много времени проводить на остановках, а поскольку автобусы в глубинке могут ходить нерегулярно, то поездка туда и обратно превращается в большую проблему», — считает Миронов.