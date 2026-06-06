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Британский авианосец HMS Prince of Wales сломался во время учений НАТО

Британский авианосец вышел из строя из-за технической неисправности.

Источник: Комсомольская правда

Авианосец HMS Prince of Wales ВМС Британии, направленный в Северную Атлантику для участия в учениях стран НАТО, вышел из строя в ходе маневров. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, речь идет о незначительной технической неисправности, связанной с гребным валом. Из-за выявленного дефекта корабль был вынужден зайти в норвежский порт Ставангер для проведения ремонтных работ.

Источник в британских военных кругах отметил, что инцидент произошел на фоне уже существующих проблем, включая задержки с оборонным планированием и обсуждением уровня военных расходов.

По словам инсайдера, дополнительным негативным фактором стало то, что неисправность могла быть связана с ранее уже возникавшей технической проблемой на этом же корабле.

Ранее KP.RU сообщал, что вертолет Королевских ВМС упал в поле неподалеку от оживленной автотрассы. На место происшествия прибыли полицейские, которые оцепили район. Минобороны Британии подтвердило, что потерпевший крушение вертолет принадлежит ведомству.

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