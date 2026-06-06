Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии готовятся к встрече с инопланетянами: специалисты составили рекомендации

Астрофизик Гаррет составил план действий при встрече с внеземной цивилизацией.

Источник: Комсомольская правда

Новые инструкции о том, как реагировать на потенциальные послания от инопланетного разума, опубликовали специалисты по поиску внеземной жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщает издание, ученые надеются избежать массовой паники, фейков и путаницы в ситуации, если контакт с инопланетной цивилизацией станет реальностью.

По словам главы Центра астрофизики Джодрелл-Бэнка Майкла Гарретта, бурный рост соцсетей за последние 15 лет создает риск того, что сплетни о связи с инопланетянами станут неуправляемыми.

«Даже среди коллег, других астрономов, когда вы говорите, что ищете инопланетные цивилизации, это все еще вызывает некоторое веселье. Поэтому мы хотим убедиться, что стараемся относиться к этому как можно серьезнее», — сказал Гарретт.

Тем, кто столкнется с проявлениями внеземного разума дали несколько рекомендаций. Им необходимо контролировать подачу новости в прессе и соцсетях, тщательно «проверить полученные сигналы» и обеспечить свободный доступ к данным о возможном открытии.

В свою очередь американское NASA заявило, что не имеет данных о разбившихся НЛО или погибших пришельцах.