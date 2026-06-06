В Британии готовятся к встрече с инопланетянами: специалисты составили рекомендации

«Даже среди коллег, других астрономов, когда вы говорите, что ищете инопланетные цивилизации, это все еще вызывает некоторое веселье. Поэтому мы хотим убедиться, что стараемся относиться к этому как можно серьезнее», — сказал Гарретт.