Ретро-автомобили, фестивали и море музыки: иркутян приглашают ярко отметить День города

IrkutskMedia, 6 июня. Уже в эти выходные жители и гости Иркутска отметят 365-летие со дня основания столицы Приангарья. 6 и 7 июня праздничные мероприятия будут проходить на шести локациях: сквер имени Кирова и площадь графа Сперанского, площадь у памятника Александру III, острова Юность и Конный, Нижняя набережная и улица Урицкого.
6 июня в программе:
- Сквер имени Кирова
13.00 — 20.00 площадка планетария (0+);
14.00 — 18.00 фестиваль национальных культур (0+);
14.00 — 18.00 работа интерактивных площадок (0+);
13.00 — 20.00 выставка ретро автомобилей на парковке на Ленина, 14б (0+).
- Площадь графа Сперанского
17.00 — 18.30 выступление городских кавер-групп (0+);
18.30 — 20.00 юбилейное театрализованное представление (0+);
20.00 — 21.00 выступление группы «Братья Грим» (6+);
21.00 — 22.00 выступление группы «Дискотека Авария» (6+).
- Площадь у памятника Александру III
10.00 — 11.00 регистрация участников акции «Домик СчастьЯ» (6+);
13.00 — 20.30 музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка моего города» (6+);
18.30 — 19.30 «Хит Хор» — установление рекорда России по массовому исполнению песни «Матушка-земля» (0+);
20.00 — 22.00 DJ-марафон (танцевальный блок) (6+).
- Остров Юность
10.30 — 16.00 спортивные соревнования по кибатлетике (12+);
13.00 — 17.00 интерактивные зоны ИГЦ «Патриот» (12+);
12.00 — 17.00 мастер-классы «Литературного квартала» (28 библиотек в одной локации) (6+);
- Амфитеатр «Ракушка»
11.30 — 12.00 торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Домик СчастьЯ» (0+);
12.00 — 13.00 презентация сборника стихотворений «СветРодины» (6+);
13.00 — 16.00 уникальный инклюзивный концерт (6+);
15.30 — 16.00 специальный гость — основатель Инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев;
16.00 — 17.00 спектакль «Колобок» от театра кукол «Аистенок» (0+).
- Остров Конный
13.00 — 18.00 работа детских интерактивных площадок (0+);
14.00 — 17.00 детская концертная программа (0+), парад детских колясок (0+), шествие близнецов (0+), лекторий от сотрудников городского перинатального центра (0+), акции «Я иркутянин»(0+) и «В ожидании чуда»(0+).
- Нижняя набережная
13.00 — 19.00 фестиваль-конкурс «БабрАрт»(0+).
- Улица Урицкого
10.00 — 17.00 работа танцевальных площадок (0+);
13.00 — 20.00 выставка тюнингованных автомобилей (0+);
13.00 — 20.00 арт-площадка (разрисовка машин, мастер-классы) (0+);
14.00 — 18.00 гала-концерт хореографических коллективов города (0+);
18.00 — 20.00 мастер-класс хореографа Алексея Борхонова (6+).
7 июня в программе:
- Площадь у памятника Александру III
11.00 — 13.00 выступление духового муниципального оркестра в рамках мероприятия «Воскресный бульвар» (0+);
14.00 — 16.00 музыкальный фестиваль от радио мСм «Голос моего города» (0+);
16.00 — 17.00 конкурс «Битва голосов» (6+);
17.30 — 20.50 музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка моего города» (6+);
21.00 — 22.00 выступление звездных гостей NANSI & SIDOROV (6+).
- Остров Юность
12.00 — 18.00 работа интерактивных площадок «Литературного квартала» (6+);
12.00 — 15.00 концерт «Литературного квартала» (6+);
15.00 — 16.00 установление рекорда «365 страниц любви к городу» (6+);
16.00 — 17.00 выступление (0+) поэта и драматурга Дмитрия Кравченко;
17.00 — 18.00 церемония награждения иркутян «Время. События. Люди» (6+);
18.00 — 19.30 выступление артистов театра народной драмы (0+).