Ретро-автомобили, фестивали и море музыки: иркутян приглашают ярко отметить День города

IrkutskMedia, 6 июня. Уже в эти выходные жители и гости Иркутска отметят 365-летие со дня основания столицы Приангарья. 6 и 7 июня праздничные мероприятия будут проходить на шести локациях: сквер имени Кирова и площадь графа Сперанского, площадь у памятника Александру III, острова Юность и Конный, Нижняя набережная и улица Урицкого.