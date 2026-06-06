В Хабаровском крае 6 июня ожидается дождь и прохлада

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края, что 6 июня опасных метеоявлений на территории Хабаровского края не прогнозируется. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В городе Хабаровске ожидается кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит от +5 градусов до +7 градусов, днём столбик термометра поднимется до +14… +16 градусов. Ветер восточный, со скоростью 8−13 м/с.
На юге края местами пройдут дожди. Температура ночью опустится до +3… +8 градусов, а днём поднимется до +12… +17 градусов. Порывы западного ветра достигнут 9−14 м/с.
В центральной части региона также прогнозируются кратковременные осадки, кроме Солнечного, Амурского, Советско Гаванского и Ванинского муниципальных образований — там днём ожидается сухая погода. Ночью температура составит от +1 градуса до +10 градусов, днём — от +11 градусов до +20 градусов. Скорость ветра — 3−14 м/с, направление будет меняться.
На севере края местами ожидаются кратковременные дожди, за исключением Охотского муниципального образования, где существенных осадков не предвидится. Ночью температура будет колебаться от 0 градусов до +7 градусов, днём — от +1 градуса до +13 градусов. Ветер разных направлений, 3−14 м/с.
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