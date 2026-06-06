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CNN: Иран выпустил несколько БПЛА в сторону Ормузского пролива

Иран выпустил несколько беспилотников в сторону Ормузского пролива, не менее трёх БПЛА были ликвидированы военными США, утверждает телеканал CNN.

Источник: Аргументы и факты

Иран выпустил несколько беспилотных летательных аппаратов в сторону Ормузского пролива, утверждает телеканал CNN.

В материале сказано, что не менее трёх БПЛА были ликвидированы военными Соединённых Штатов.

«Иран выпустил несколько дронов в сторону Ормузского пролива… Вооружённые силы США сбили по меньшей мере три из них», — говорится в сообщении.

По словам журналистки телеканала CBS Элеоноры Уотсон, ни один корабль не пострадал.

«Иран запустил несколько ударных дронов-камикадзе в направлении Ормузского пролива, сообщил американский чиновник. Войска США сбили по меньшей мере четыре дрона. На данный момент ни одно судно не пострадало», — написала она на своей странице в соцсети X*.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

По данным Axios, переговорщики Соединённых Штатов и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании. В частности, документ предусматривает свободный проход по Ормузскому проливу без взимания платы и разминирование его вод за 30 дней.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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