CNN: Иран выпустил несколько БПЛА в сторону Ормузского пролива

Иран выпустил несколько беспилотных летательных аппаратов в сторону Ормузского пролива, утверждает телеканал CNN.
В материале сказано, что не менее трёх БПЛА были ликвидированы военными Соединённых Штатов.
«Иран выпустил несколько дронов в сторону Ормузского пролива… Вооружённые силы США сбили по меньшей мере три из них», — говорится в сообщении.
По словам журналистки телеканала CBS Элеоноры Уотсон, ни один корабль не пострадал.
«Иран запустил несколько ударных дронов-камикадзе в направлении Ормузского пролива, сообщил американский чиновник. Войска США сбили по меньшей мере четыре дрона. На данный момент ни одно судно не пострадало», — написала она на своей странице в соцсети X*.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По данным Axios, переговорщики Соединённых Штатов и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании. В частности, документ предусматривает свободный проход по Ормузскому проливу без взимания платы и разминирование его вод за 30 дней.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.