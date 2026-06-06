«Бах!» и нет глаза: Life.ru узнал, почему в 30-градусную жару пробка от шампанского опаснее пули

Тем временем, президент группы компаний Simple Максим Каширин заявил, что российское общество нуждается в откровенном разговоре о культуре питья — без ханжества и запретов, но с акцентом на осознанность и меру. По словам предпринимателя, водка и пиво больше не нуждаются в рекламе — потребители хорошо знают эти продукты. Однако вино, которое могло бы стать менее вредной альтернативой, остаётся для многих «недоизученной» областью. Бизнесмен считает, что не следует спаивать нацию, но и игнорировать эту тему неправильно.