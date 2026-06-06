Мурашко оценил сервис записи к врачу через «Макс»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Запись к врачу через «Макс» — хороший сервис, в этом году в мессенджере стали доступны и телемедицинские консультации. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр здравоохранения России Михаил Мурашко.