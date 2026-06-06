Мурашко оценил сервис записи к врачу через «Макс»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Запись к врачу через «Макс» — хороший сервис, в этом году в мессенджере стали доступны и телемедицинские консультации. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Запись на прием к врачу через “Макс” — хороший сервис», — сказал Мурашко.
Он отметил, что в этом году в мессенджере также стали доступны телемедицинские консультации «врач-пациент».
Ранее Мурашко сообщал, что стенограмму разговора с врачом при консультации через мессенджер «Макс» можно будет загружать в электронную медицинскую карту пациента.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.