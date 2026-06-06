Искусственный интеллект начал находить пропавших лучше волонтеров

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заявил о значительном повышении эффективности поисковых операций благодаря использованию нейросетей. По словам председателя отряда Григория Сергеева, в 2024 году система искусственного интеллекта впервые обнаружила на аэрофотоснимках больше пропавших людей, чем специалисты при ручном анализе изображений.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Сергеев рассказал, что работа с нейросетями началась еще в 2018 году. Тогда технология рассматривалась как способ решить проблему обработки огромного массива данных, получаемых во время поисков с использованием беспилотников.
По его словам, одна операция могла приносить тысячи фотографий местности, а иногда число снимков превышало 10 тысяч. На проверку каждого кадра вручную уходило от нескольких минут до десятков минут, что существенно замедляло поисковый процесс.
Первая нейросеть, внедренная в работу отряда в 2019 году, уже тогда помогла обнаружить человека. В 2021 году технология способствовала спасению пропавшего. Новый этап развития проекта начался в 2023 году после поддержки со стороны Национальной технологической инициативы, когда для отряда была создана более совершенная система анализа изображений.
Как отметил Сергеев, в прошлом году искусственный интеллект впервые превзошел людей по количеству обнаруженных на снимках пропавших. При этом все результаты работы алгоритмов продолжают проходить обязательную проверку специалистами и волонтерами.
Сейчас отряд работает над дальнейшим совершенствованием технологии. В частности, специалисты стремятся сделать нейросеть достаточно компактной для размещения непосредственно на борту беспилотников, а также разрабатывают решения для работы дронов в условиях отсутствия сигналов спутниковой навигации. По словам Сергеева, новые разработки могут появиться уже в следующем году.
Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» действует с 2010 года. За это время организация приняла и обработала более 325 тысяч заявок на поиск пропавших людей. По данным отряда, живыми были найдены свыше 240 тысяч человек, а общее число найденных людей превысило 280 тысяч.
Читайте также: 10-летний мальчик спас братьев и сестер из дома отца-тирана.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!