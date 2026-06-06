Искусственный интеллект начал находить пропавших лучше волонтеров

Первая нейросеть, внедренная в работу отряда в 2019 году, уже тогда помогла обнаружить человека. В 2021 году технология способствовала спасению пропавшего. Новый этап развития проекта начался в 2023 году после поддержки со стороны Национальной технологической инициативы, когда для отряда была создана более совершенная система анализа изображений.