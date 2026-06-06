Астроном рассказал о самом ожидаемом небесном явлении июня

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Самым ожидаемым и заметным явлением июня станет сближение Венеры и Юпитера, к которым, в свою очередь, приблизятся Меркурий и Луна, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.
«Самым ожидаемым и заметным явлением июня станет сближение Венеры и Юпитера, хорошо видное на вечернем небе. Постепенно отдаляясь от Солнца, Венера окажется 9 июня на расстоянии 1,5 градуса от Юпитера. Оба светила будут хорошо видны на западном небосклоне через некоторое время после захода Солнца», — сказал собеседник.
Пятнадцатого июня к этим двум планетам приблизится Меркурий, который будет находится в восточной элонгации — максимальном отклонении от Солнца, добавил ученый. А 17 июня, по его словам, картину дополнит Луна, которая расположится между Венерой и Юпитером.
«Все эти объекты, кроме Меркурия, хорошо видны на вечернем небе невооруженным глазом. А если есть в распоряжении любительский телескоп или бинокль, то картину можно будет рассмотреть в подробностях», — подчеркнул Алексеев.