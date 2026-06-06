Без света осталось 150 домов в Первомайском районе Владивостока

Массовое отключение электроэнергии затронуло более 150 адресов в Первомайском районе Владивостока из-за аварийного погашения на сети электроснабжения. АО «ДРСК» Филиал «Приморские электрические сети» ведет восстановительные работы для устранения последствий аварии.