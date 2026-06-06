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Без света осталось 150 домов в Первомайском районе Владивостока

Филиал «Приморские электрические сети» ведет восстановительные работы.

Источник: Аргументы и факты

Массовое отключение электроэнергии затронуло более 150 адресов в Первомайском районе Владивостока из-за аварийного погашения на сети электроснабжения. АО «ДРСК» Филиал «Приморские электрические сети» ведет восстановительные работы для устранения последствий аварии.

Под отключение попали дома на улицах Беляева, Борисенко, Волкова, Героев Хасана, Гризодубовой, Добровольского, Космонавтов, Монтажная, Мурманская, Нестерова, Никифорова, Новожилова, Пацаева, Полины Осипенко, Сафонова, Сахалинская, Смоленская, Строительная 2-я, Строительная 3-я, Талалихина, Феодосийская, Часовитина.

Полный подробный перечень конкретных адресов можно найти на сайте организации АО «ДРСК» Филиал «Приморские электрические сети».