Охотнадзор Хабаровского края выявил нарушения с 29 мая

За указанный период проведено 5 рейдов в охотничьих угодьях, проверено 43 гражданина и 34 единицы транспорта. В Верхнебуреинском муниципальном районе выявлено 3 нарушения, по фактам которых составлены протоколы об административных правонарушениях. Также изъята 1 единица огнестрельного охотничьего оружия.