Охотнадзор Хабаровского края выявил нарушения с 29 мая

Сотрудники госохотнадзора Хабаровского края за период с 29 мая по 4 июня провели комплекс мероприятий по выявлению нарушений законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, сообщает пресс-служба управления охотничьего хозяйства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
За указанный период проведено 5 рейдов в охотничьих угодьях, проверено 43 гражданина и 34 единицы транспорта. В Верхнебуреинском муниципальном районе выявлено 3 нарушения, по фактам которых составлены протоколы об административных правонарушениях. Также изъята 1 единица огнестрельного охотничьего оружия.
Если вы стали свидетелем незаконной охоты, незамедлительно сообщите в КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края».
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