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В Хабаровском крае в школах введут обязательный курс по ИИ с осени 2026

Новый раздел появится в курсе углублённой информатике.

В Хабаровском крае, как и по всей России, с 1 сентября 2026 года в школах начнётся обновление программы углублённой информатики. В профильных классах появится обязательный раздел «Искусственный интеллект», — сообщает Минцифры Хабаровского края.

Инициатива стала развитием пилотного проекта, который ранее был протестирован в рамках Всероссийской олимпиады школьников. По итогам апробации направление показало высокий интерес со стороны учеников и образовательного сообщества.

По данным Минцифры, за 2025 год в России было опубликовано около 200 тысяч вакансий, связанных с ИИ. При этом потребность в специалистах за год выросла примерно на 18%. Отмечается, что школьники уже активно используют технологии искусственного интеллекта для поиска информации и выполнения учебных заданий.

Новый курс призван перевести этот стихийный опыт в системное обучение. Он станет частью углублённой информатики: в 7−9 классах на изучение ИИ будет отводиться 2 часа в неделю, в 10−11 классах — 4 часа.

Школьников будут обучать работе с данными, основам создания и обучения моделей, а также пониманию этических границ использования технологий.