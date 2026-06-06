В Хабаровском крае в школах введут обязательный курс по ИИ с осени 2026

По данным Минцифры, за 2025 год в России было опубликовано около 200 тысяч вакансий, связанных с ИИ. При этом потребность в специалистах за год выросла примерно на 18%. Отмечается, что школьники уже активно используют технологии искусственного интеллекта для поиска информации и выполнения учебных заданий.