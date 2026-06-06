В ОП предложили создать кодекс российского школьника

Он отметил, что эти правила должны быть у всех школьников и их родителей. «Этот кодекс должен быть распечатан и распространен среди всех школьников и родителей. Они тоже должны понимать, за что их ребенок получит плохую оценку либо их вызывают в школу. К сожалению, гаджеты, информационный век у нас очень часто отрывает от норм этики и морали, которые у нас были раньше», — сказал Гриб, уточнив, что это предложение будет обсуждаться на общественном совете при Минпросвещения.