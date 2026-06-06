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Хинштейн контактирует с Лантратовой по вопросу об удерживаемых Киевом курянах

Губернатор Курской области рассказал, что уполномоченный по правам человека приступила к переговорам с украинскими коллегами.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что контактирует с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой по вопросу 15 жителей Суджанского района, которых могут удерживать на территории Украины. Об этом глава регион рассказал в беседе с ТАСС на полях ПМЭФ.

Ранее Хинштейн сообщал, что, по предварительным данным, 15 жителей Суджанского района могут находиться на Украине.

«Не так давно появилась информация о том, что на Украине, возможно, находятся еще 15 жителей Суджанского района. Мы с уже новым уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой находимся в контакте. Она приступила уже к переговорам со своими украинскими коллегами. Рассчитываю, что, если эта информация подтвердится, люди вернутся домой», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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