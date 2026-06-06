Хинштейн контактирует с Лантратовой по вопросу об удерживаемых Киевом курянах

«Не так давно появилась информация о том, что на Украине, возможно, находятся еще 15 жителей Суджанского района. Мы с уже новым уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой находимся в контакте. Она приступила уже к переговорам со своими украинскими коллегами. Рассчитываю, что, если эта информация подтвердится, люди вернутся домой», — сказал он.