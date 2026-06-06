Ким Чен Ын с дочерью посетил ходовые испытания эсминца «Кан Гон»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил эсминец Военно-морских сил Корейской народной армии «Кан Гон» и наблюдал за ходовыми испытаниями корабля, информирует ЦТАК.
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 4 июня посетил эсминец ВМС КНА “Кан Гон”, приступивший к процессу испытания для оценки способности к оперативному выполнению, и наблюдал за ходовыми испытаниями корабля», — говорится в сообщении.
Судя по фотографиям, на борту была дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э. Кроме того, лидера КНДР сопровождали высокопоставленные чиновники.
«Ким Чен Ын высоко оценил способность моряков к управлению кораблём и выразил большое удовлетворение тем, что манёвренность эсминца соответствует оперативным требованиям», — сказано в публикации.
Напомним, в апреле текущего года лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдал за испытательным пуском тактических баллистических ракет.
По данным ЦТАК, Северная Корея осуществила испытательный пуск ракет с эсминца «Чвэ Хён».