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Ким Чен Ын с дочерью посетил ходовые испытания эсминца «Кан Гон»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил эсминец ВМС КНА «Кан Гон» и вместе с дочерью наблюдал за ходовыми испытаниями корабля, информирует ЦТАК.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил эсминец Военно-морских сил Корейской народной армии «Кан Гон» и наблюдал за ходовыми испытаниями корабля, информирует ЦТАК.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 4 июня посетил эсминец ВМС КНА “Кан Гон”, приступивший к процессу испытания для оценки способности к оперативному выполнению, и наблюдал за ходовыми испытаниями корабля», — говорится в сообщении.

Судя по фотографиям, на борту была дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э. Кроме того, лидера КНДР сопровождали высокопоставленные чиновники.

«Ким Чен Ын высоко оценил способность моряков к управлению кораблём и выразил большое удовлетворение тем, что манёвренность эсминца соответствует оперативным требованиям», — сказано в публикации.

Напомним, в апреле текущего года лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдал за испытательным пуском тактических баллистических ракет.

По данным ЦТАК, Северная Корея осуществила испытательный пуск ракет с эсминца «Чвэ Хён».

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