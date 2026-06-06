Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G2

Ранее специалисты предупреждали о приближении сильного магнитного шторма. Врач-невролог Рустем Гайфутдинов отмечал, что сложнее всего такие периоды могут переносить метеозависимые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. По его словам, дополнительную нагрузку испытывают системы организма, связанные с регуляцией биоритмов и работы сердечно-сосудистой системы. Медик рекомендовал в дни магнитных бурь снизить нагрузку, соблюдать режим отдыха и внимательнее следить за самочувствием.