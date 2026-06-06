Попрошайничество без штрафов: в польский сейм внесли спорный законопроект

В польский сейм поступил законопроект, предусматривающий отмену ответственности за попрошайничество. Соответствующая инициатива опубликована в материалах нижней палаты парламента республики.
Сейчас польское законодательство предусматривает наказание для лиц, которые занимаются попрошайничеством в общественных местах, несмотря на наличие средств к существованию или возможность трудоустройства. За такое нарушение могут назначаться штраф, ограничение свободы или выговор.
Авторы нового законопроекта предлагают исключить данное деяние из перечня правонарушений. Инициатива была подготовлена парламентской группой по искоренению бездомности, в которую входят представители как правящей коалиции, так и оппозиционных политических сил.
При этом документ не предполагает полной отмены ограничений. В случае принятия закона по-прежнему будет запрещено так называемое назойливое или мошенническое попрошайничество.
Кроме того, сохранится ответственность за вовлечение в подобную деятельность несовершеннолетних. Использование детей для сбора денег на улицах останется нарушением закона.
Авторы инициативы считают, что действующие нормы нуждаются в пересмотре и более четком разграничении между социальными проблемами и противоправными действиями. Теперь вопрос о возможном изменении законодательства предстоит рассмотреть депутатам польского парламента в ходе дальнейшей законодательной процедуры.
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