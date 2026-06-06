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Слухи о переходе на шестидневку развеяли в Совфеде: это противоречит закону

Матвиенко: в РФ не будет перехода на шестидневную рабочую неделю.

Источник: Комсомольская правда

В России не будут вводить шестидневную рабочую неделю, это противоречит Трудовому кодексу. Об этом на полях ПМЭФ заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко.

«Хочу наших всех граждан успокоить, что власть не только не рассматривает такие предложения, но и никогда их не примет. У нас есть трудовое законодательство, у нас есть Трудовой кодекс, который, несмотря на все сложности, мы никогда не будем нарушать», — сказала Матвиенко для ТАСС.

Напомним, что российский бизнесмен Олег Дерипаска в марте выступил с предложением перейти на шестидневную рабочую неделю с 8:00 до 20:00. Его заявление вызвало шквал критики в соцсетях.

Позднее в Общественной палате РФ отреагировали на слова Дерипаски. Заместитель секретаря ОП Владислав Гриб предложил бизнесмену самому попробовать отработать двенадцатичасовую смену на заводе в течение шести дней.

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