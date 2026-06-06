Слухи о переходе на шестидневку развеяли в Совфеде: это противоречит закону

«Хочу наших всех граждан успокоить, что власть не только не рассматривает такие предложения, но и никогда их не примет. У нас есть трудовое законодательство, у нас есть Трудовой кодекс, который, несмотря на все сложности, мы никогда не будем нарушать», — сказала Матвиенко для ТАСС.