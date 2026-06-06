МЧС назвало главные требования к жарке шашлыка на природе

Представитель ведомства напомнил, что с 20 апреля на территории Московской области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить открытый огонь, однако допускается приготовление шашлыков в закрытой емкости — мангале или барбекю. Открытый костер запрещен. Мангал должен находиться не менее чем в 5 метрах от любых построек — домов, сараев, беседок. Вокруг мангала не должно быть сухой травы, мусора или других горючих материалов. На случай возгорания необходимо иметь под рукой один-два огнетушителя, либо ведро с водой или песком. Категорически запрещается оставлять мангал без присмотра.