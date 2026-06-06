Daily Mail: Полиция Дубая похитила бывшую жену шейха с тремя детьми

Бывшая жена дубайского шейха Зейнаб Джавадли вместе с тремя маленькими детьми перестала выходить на связь 2 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает Daily Mail со ссылкой на британского правозащитника Дэвида Хейга, который утверждает, что женщину похитила полиция Дубая.
По данным издания, на следующий день пожилая мать Джавадли прилетела в Дубай, чтобы поддержать дочь и внучек, но нашла квартиру запертой. По словам Хейга, в дом ворвались силы дубайской полиции и госбезопасности ОАЭ. Это произошло через месяц после того, как суды Дубая постановили отобрать у женщины и передать отцу трех дочерей — Сану, Асию и Салму. В апрельском решении прямо говорилось, что для этого «при необходимости может быть применена сила».
Сама Джавадли еще за два месяца до этого в видеообращении предупреждала, что если она добровольно не отдаст детей, полиция ворвется в дом, арестует ее и отберет девочек силой. С момента развода в 2019 году на нее наложили бессрочный запрет на выезд из эмирата. Хейг назвал Зейнаб самым храбрым человеком из всех, кого он знает, и заявил, что будет добиваться вмешательства ООН.
— В Дубае женщин и детей подают на золотом блюде влиятельным шейхам. Случай Зейнаб — очередное доказательство того, что женщины и дети в эмирате не в безопасности. К ним относятся как к имуществу, а не как к людям с правами, — цитирует Хейга DM.
В ноябре стало известно, что под видом «модельных туров» в Объединенных Арабских Эмиратах родителей российских школьниц вынуждают подписывать нотариальное согласие на выезд в Дубай 16-летним дочерям. В итоге девушки попадают в эскорт, их используют для организации вечеринок для шейхов.