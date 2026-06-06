Daily Mail: Полиция Дубая похитила бывшую жену шейха с тремя детьми

Сама Джавадли еще за два месяца до этого в видеообращении предупреждала, что если она добровольно не отдаст детей, полиция ворвется в дом, арестует ее и отберет девочек силой. С момента развода в 2019 году на нее наложили бессрочный запрет на выезд из эмирата. Хейг назвал Зейнаб самым храбрым человеком из всех, кого он знает, и заявил, что будет добиваться вмешательства ООН.