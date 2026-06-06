Врач рассказал, как уменьшить храп в домашних условиях

«В домашних условиях существует несколько методов, которые могут помочь уменьшить или избавиться от храпа. Один из них — изменение положения тела во сне. Храп чаще возникает, когда человек спит на спине, так как язык и мягкое небо могут западать и частично перекрывать дыхательные пути. Попробуйте спать на боку, для этого можно к ночной рубашке или майке пришить маленький резиновый шарик, чтобы при позиции на спине был дискомфорт и человек поворачивался набок — это часто значительно снижает храп», — сказал врач.