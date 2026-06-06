В ООН отметили День русского языка выставкой и концертом

«Этот день занимает особое место в календаре Всемирной организации. Он напоминает о важности многоязычия — одного из ее фундаментальных принципов, — отметил дипломат. — Уважение к языковому и культурному разнообразию способствует взаимопониманию, укрепляет доверие между народами и делает международный диалог более содержательным и эффективным».