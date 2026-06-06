В ООН отметили День русского языка выставкой и концертом

ООН, 6 июня. /ТАСС/. Многоязычие является одним из фундаментальных принципов Организации Объединенных Наций и способствует укреплению доверия между народами. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на церемонии открытия выставки по случаю Дня русского языка в ООН.
«Этот день занимает особое место в календаре Всемирной организации. Он напоминает о важности многоязычия — одного из ее фундаментальных принципов, — отметил дипломат. — Уважение к языковому и культурному разнообразию способствует взаимопониманию, укрепляет доверие между народами и делает международный диалог более содержательным и эффективным».
Небензя отметил, что русский язык, являющийся одним из шести официальных языков ООН, остается неотъемлемой частью мирового культурного и интеллектуального наследия. Он также напомнил, что в этом году отмечается 225-летие со дня рождения Владимира Даля, труды которого служат свидетельством глубины, выразительности и многообразия русского языка.
Носитель истории и идентичности.
Заместитель генерального секретаря ООН по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению Мовсес Абелян заявил, что язык является не только средством коммуникации, но и носителем истории, идентичности, памяти, литературы, традиций и коллективного опыта.
«Каждый язык отражает уникальный взгляд на мир и вносит вклад в богатство человеческой цивилизации, — отметил Абелян. — Русский язык занимает особое место среди великих языков мировой культуры и дипломатии. Это язык выдающихся литературных произведений, научных достижений, философской мысли и художественного творчества».
Мероприятие собрало дипломатов, сотрудников секретариата ООН, журналистов и представителей общественных организаций. Посетители выставки активно общались, знакомились с экспозицией и обсуждали вопросы сохранения языкового и культурного многообразия.
Отдельной частью программы стали выступления российских и зарубежных музыкантов. Для гостей прозвучали произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Александра Цфасмана, Тихона Хренникова, Исаака Дунаевского.
Большой интерес участников вызвал мастер-класс Дины Ружи по традиционной русской каллиграфии. Гости мероприятия могли написать свои имена на памятных открытках, познакомиться с особенностями старинного письма и узнать больше об истории русского письменного искусства.
После официальной части гости продолжили общение за фуршетом, где также были представлены элементы русских кулинарных традиций. Многие посетители задержались у стендов выставки и площадки каллиграфии, которая оставалась одной из самых популярных зон мероприятия на протяжении всего вечера.