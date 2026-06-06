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Россиянам могут отменить визы сразу в четыре страны: подробности

РФ обсуждает полную отмену виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом.

Источник: Комсомольская правда

Россия проводит переговоры о полной взаимной отмене виз с четырьмя странами: Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в кулуарах ПМЭФ-2026.

«Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном», — сказал Чернышенко.

Как напомнил вице-премьер, годом ранее Россия уже ввела безвизовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин отметил, что Белград не введет визы для россиян.

Напомним, что Китай уже продлил безвизовый ражим для россиян до 31 декабря 2027 года. В 2025 году Пекин ввел для граждан России безвиз на срок до 30 дней.

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