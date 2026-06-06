Творческие коллективы Хабаровского края приглашают к участию в «Этнофесте»

В Хабаровске 8 и 9 августа в рамках Года единства народов России пройдёт межрегиональный фестиваль «Этнофест. Земля чёрного дракона». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», приём заявок на участие в мероприятии продлится до 30 июня этого года.
К участию приглашают творческие коллективы, мастеров декоративно-прикладного искусства, команды национальных видов спорта, а также специалистов в области изучения и сохранения исчезающих языков.
— Главная цель «Этнофеста» — сохранение многообразия культур и языков коренных народов Севера, — отметила представитель оргкомитета фестиваля Наталья Актанко.
Желающим стать частью «Этнофеста» важно составить анкету с примерами своего творчества. Ссылки принимают на видеозаписи, сделанные не ранее 2024 года, без монтажа и наложения звука. Если творчество декоративно-прикладное, необходимо отправить 10 фотографий работ. Анкету нужно направить по почте: festivalOTK@knotok.ru.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о приеме заявок на участие в музыкальном фестивале «Рок над Амуром — 2026». Отправить запрос коллективы региона также могут до 19 июня 2026 года.