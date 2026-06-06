Творческие коллективы Хабаровского края приглашают к участию в «Этнофесте»

В Хабаровске 8 и 9 августа в рамках Года единства народов России пройдёт межрегиональный фестиваль «Этнофест. Земля чёрного дракона». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», приём заявок на участие в мероприятии продлится до 30 июня этого года.