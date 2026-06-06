140-килограммовая калуга с характером вернулась в реку в Хабаровском крае

В Хабаровском крае комиссия по контролю за искусственным воспроизводством водных биоресурсов посетила Анюйский рыбоводный завод. Специалисты проверили процесс выпуска трёх производителей калуги — одной самки и двух самцов, — сообщает Комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края.
Биоматериал у рыб был взят заранее для целей искусственного воспроизводства осетровых. После завершения всех процедур калуг вернули в естественную среду обитания.
Особое внимание привлекла 140-килограммовая самка. По словам специалистов, рыба оказалась «с характером» — активно сопротивлялась при работе с ней. Самцы, напротив, вели себя спокойнее и были аккуратно выпущены в воду.
В комитете отмечают, что такая практика позволяет сохранять редкие виды: особи участвуют в воспроизводстве и возвращаются в природную среду, не выпадая из популяции.